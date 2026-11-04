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04.11.2026 16:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von UniCredit. Zuletzt sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 78,41 EUR zu.
Die UniCredit-Aktie konnte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 78,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die UniCredit-Aktie bei 78,61 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 74,24 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1'390 UniCredit-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 8,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 57,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,74 EUR. Am 23.07.2026 lud UniCredit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UniCredit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 08.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2026 7,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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