UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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04.09.2026 16:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 84,06 EUR.
Die UniCredit-Aktie musste um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 84,06 EUR. In der Spitze fiel die UniCredit-Aktie bis auf 82,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,56 EUR. Zuletzt wechselten 235 UniCredit-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 57,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie.
Nachdem UniCredit seine Aktionäre 2025 mit 3,15 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,82 EUR je Aktie ausschütten. UniCredit liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.25 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.58 Mrd. EUR ausgewiesen.
Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der UniCredit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Experten taxieren den UniCredit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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