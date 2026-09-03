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03.09.2026 12:29:00

UniCredit Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von UniCredit

UniCredit Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von UniCredit

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von UniCredit. Das Papier von UniCredit gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 83,65 EUR abwärts.

UniCredit
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Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 83,65 EUR. In der Spitze fiel die UniCredit-Aktie bis auf 83,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,93 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 720 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,07 EUR an. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 2,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 57,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 46,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,15 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,82 EUR aus. UniCredit gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.58 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UniCredit 6.25 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UniCredit rechnen Experten am 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UniCredit ein EPS in Höhe von 7,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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