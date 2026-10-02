Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 103 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Arbeit statt Urlaub: Milliardär Bill Gates hält Wochenenden und Urlaub für nicht notwendig
Michael Saylor fordert „Grundrechte“ für Krypto - das steckt dahinter
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Dip Trading-Strategie: Das sollten Anleger beachten, wenn sie bei einem Kursrückgang zugreifen wollen
Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter
Suche...
ETF Sparplan

UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 12:29:00

UniCredit Aktie News: UniCredit wird am Mittag ausgebremst

UniCredit Aktie News: UniCredit wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 77,91 EUR abwärts.

UniCredit
73.21 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 77,91 EUR. Die UniCredit-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,91 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten UniCredit-Aktien beläuft sich auf 1'560 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,07 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,10 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 36,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,77 EUR je UniCredit-Aktie. Am 23.07.2026 hat UniCredit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 EUR gegenüber 2,09 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 6.58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 vorlegen. UniCredit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2026 7,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen

Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers

Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Übernahmeringen geht weiter - Deutschland pocht auf wichtige Bedingungen


Bildquelle: Annto / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

02.10.26 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
02.10.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
02.10.26 Logo WHS NFP-Daten heute: Droht jetzt der nächste Zinsschock an den Börsen?
02.10.26 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht – Bayer unter Druck
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’230.50 19.89 SHBEEU
Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.90 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie verliert: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Anleiherenditen geben nach
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
Devisen: Euro gibt deutlich nach - Franken legt zu
NVIDIA-Aktie steigt auf neuen Höchststand - Analysten sehen weiteres Potenzial
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 40/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.