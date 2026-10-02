UniCredit Aktie News: UniCredit wird am Mittag ausgebremst

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 77,91 EUR. Die UniCredit-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,91 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten UniCredit-Aktien beläuft sich auf 1'560 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,07 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,10 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 36,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,77 EUR je UniCredit-Aktie. Am 23.07.2026 hat UniCredit die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 EUR gegenüber 2,09 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 6.58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 vorlegen. UniCredit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2026 7,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen

Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers

Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Übernahmeringen geht weiter - Deutschland pocht auf wichtige Bedingungen