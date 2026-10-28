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28.10.2026 11:12:41
UniCredit-Aktie gibt nach: Abschied von Chairman Padoan zum Amtszeitende
UniCredit hat bekannt gegeben, dass Chairman Pier Carlo Padoan sein Amt zum Ende seiner Amtszeit aus persönlichen Gründen niederlegen werde.
Padoans Amtszeit endet mit dem Datum der Hauptversammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2026, das noch bestätigt werden muss. Die diesjährige Hauptversammlung fand Ende März statt. Padoan hatte den Vorsitz des Verwaltungsrats im April 2021 übernommen.
"Der Verwaltungsrat, das Group Executive Committee und ich bleiben voll und ganz auf die Umsetzung unserer Strategie fokussiert, und wir freuen uns darauf, diese Arbeit während dieses Übergangs und darüber hinaus fortzusetzen", zitiert das Unternehmen CEO Andrea Orcel.An der EURONEXT verliert die UniCredit-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 73,64 Euro.
Von Michael Hennessey
DOW JONES
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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