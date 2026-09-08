UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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08.09.2026 16:19:43
UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank
UniCredit darf bei der Berechnung seiner Kapitalquoten die Methode nach dem sogenannten "Dänischen Kompromiss" anwenden.
Ab dem dritten Quartal muss die Bank Anteile an Versicherungsgesellschaften nicht mehr vom regulatorischen Kapital abziehen, sondern kann sie als risikogewichtete Vermögenswerte behandeln. Für UniCredit bedeutet das eine Stärkung der harten Kernkapitalquote (CET 1) um 52 Basispunkte, basierend auf der Bilanzposition des zweiten Quartals.
Die UniCredit-Aktie notiert im Handel in Mailand zeitweise 0,53 Prozent tiefer bei 83,70 Euro.
DOW JONES
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