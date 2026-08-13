UNICON: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UNICON hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 99.50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte UNICON ein EPS von 112.90 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 18.81 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17.62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch