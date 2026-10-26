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26.10.2026 06:37:00
Unicommerce eSolutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Unicommerce eSolutions hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.54 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.510 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.98 Prozent auf 590.8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 513.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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