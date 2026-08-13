Unichem Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Unichem Laboratories hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 5.89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unichem Laboratories -1.490 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.33 Milliarden INR – ein Plus von 20.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unichem Laboratories 5.27 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch