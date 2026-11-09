UNICHARM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNICHARM hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

UNICHARM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch