UNICHARM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UNICHARM hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 9.13 JPY. Im letzten Jahr hatte UNICHARM einen Gewinn von 10.84 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 242.21 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 230.06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch