UNICHARM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UNICHARM gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.64 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.59 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch