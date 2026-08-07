UNICHARM präsentierte Quartalsergebnisse

UNICHARM hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 12.35 JPY. Im letzten Jahr hatte UNICHARM einen Gewinn von 9.66 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 252.95 Milliarden JPY – ein Plus von 6.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNICHARM 236.65 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch