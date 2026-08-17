Unicafe zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Unicafe hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.02 JPY. Im Vorjahresviertel waren 16.29 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5.22 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch