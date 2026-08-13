UNIBEP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNIBEP hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

UNIBEP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.25 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.170 PLN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 527.6 Millionen PLN – eine Minderung von 12.89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 605.7 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch