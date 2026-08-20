Unibap Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Unibap Registered hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.19 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.300 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.2 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 62.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch