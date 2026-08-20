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20.08.2026 06:37:00
Unibap Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Unibap Registered hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0.19 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.300 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.2 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 62.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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