Uni-Sélect inc. - Conférence sur les résultats du deuxième trimestre 2020

BOUCHERVILLE, QC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) tiendra une conférence téléphonique entre les membres de la direction et les analystes financiers pour discuter des résultats du deuxième trimestre 2020. La conférence téléphonique aura lieu le jeudi 30 juillet 2020 à 8h00 (heure de l'Est). La conférence peut être écoutée par téléphone ou par webdiffusion.

Pour participer à la conférence par téléphone :

Numéro sans frais : 1 (888) 231-8191 Numéro international : 1 (647) 427-7450

Un enregistrement de la conférence sera disponible à compter de 11h30 (heure de l'Est) le 30 juillet 2020 jusqu'à 23h59 le 30 août 2020.

Pour accéder à l'enregistrement différé de la conférence :

Numéro de téléphone : 1 (855) 859-2056



Code de participant : 8256416

Pour accéder à la webdiffusion en direct :

Consultez notre site web à Conférence UNS T2 2020. Les participants devront prévoir le temps nécessaire avant le début de l'appel pour accéder à la webdiffusion et aux diapositives.

La conférence téléphonique et la présentation de la webdiffusion seront également archivées sur le site web de la Société : https://www.uniselect.com/fr/investisseurs/events-presentations.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Avec plus de 5 000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peinture automobile, de revêtements industriels et d'accessoires connexes en Amérique du Nord, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville (Québec) Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (UNS).

Au Canada, Uni-Sélect dessert plus de 16 000 ateliers de réparation et de carrosserie automobile et plus de 4 000 ateliers à travers ses bannières d'atelier de réparation/installation et de carrosserie automobile. Son réseau national compte plus de 1 000 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activités sous les programmes de bannières de Uni-Sélect tels que BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®.

Aux États-Unis, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière FinishMaster, Inc., exploite un réseau national de plus de 145 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER®, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement dont plus de 5 500 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur principal.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un important distributeur de produits automobiles destinés au marché secondaire qui dessert plus de 23 000 clients avec un réseau de plus de 170 magasins corporatifs. www.uniselect.com

