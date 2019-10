Uni-Sélect annonce la démission du président et chef de l'exploitation de FinishMaster, Inc

BOUCHERVILLE, QC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la démission de Chris Adams à titre de président et chef de l'exploitation de sa filiale FinishMaster, Inc. avec prise d'effet en date du 31 octobre 2019. Rob Molenaar a accepté d'assurer l'intérim.

Monsieur Molenaar, qui a joué un rôle clé dans le développement et le déploiement du vaste plan d'amélioration de la performance et de redimensionnement du secteur FinishMaster États-Unis depuis ses débuts en janvier 2019, possède une grande expertise de l'industrie et de la restructuration, y compris une profonde connaissance du domaine du revêtement automobile, qu'il a acquise auprès d'un des plus grands fabricants mondiaux de peinture, où il a travaillé pendant plus de 25 ans. Il est également membre du conseil d'administration de Uni-Sélect depuis 2017.

« Nous remercions Chris pour sa contribution à FinishMaster et lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de sa carrière », a déclaré Brent Windom, président et chef de la direction, Uni‑Sélect inc.

La Société a amorcé un processus de recherche à l'interne et à l'externe afin de trouver un nouveau président et chef de l'exploitation de FinishMaster, Inc.

À PROPOS D'UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociés à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation et installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 180 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de plus de 180 magasins corporatifs.

SOURCE Uni-Sélect inc.