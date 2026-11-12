Uni Chem: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Uni Chem hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -159.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uni Chem ein EPS von 30.00 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.40 Milliarden KRW – eine Minderung von 15.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.65 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch