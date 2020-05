Ungarn schliesst Transitzone für Migranten nach EU-Kritik

BUDAPEST (AFP)--Ungarn hat die Schliessung seiner umstrittenen Transitzone zur Unterbringung von Asylbewerbern angekündigt. Damit folge die Regierung einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), sagte Regierungsmitglied Gergely Gulyas am Donnerstag in Budapest. Der EuGH hatte die Unterbringung von Asylbewerbern in einem abgeschotteten Containerlager an der ungarisch-serbischen Grenze in der vergangenen Woche als "Haft" eingestuft.

May 21, 2020 05:57 ET (09:57 GMT)