Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’409 -1.1%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9019 -0.5%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’143 1.2%  Bitcoin 52’845 -4.5%  Dollar 0.7773 -0.5%  Öl 94.1 11.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie aussen vor: Darum könnte Samsara für Anleger interessant werden
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Investieren in Quantencomputer-ETFs - macht eine solche Zukunftswette bereits Sinn?
Vincorion-Aktie vor Börsendebüt: Rüstungszulieferer strebt an die Börse - Rüstungsaktien erneut höher
Suche...
06.03.2026 18:33:40

Ungarn beschlagnahmt Millionen Dollar der ukrainischen Oschadbank

Von Thomas Grov

DOW JONES--Ungarische Behörden haben sieben Mitarbeiter der zweitgrössten Bank der Ukraine festgenommen und mehr als 80 Millionen US-Dollar in bar sowie Gold beschlagnahmt. Die Fracht war in zwei gepanzerten Lastwagen von Österreich über Ungarn in die Ukraine transportiert worden. Der Schritt markiert eine erhebliche Eskalation im schwelenden Streit zwischen den beiden Nachbarländern über Öllieferungen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte seine Konfrontation mit der Ukraine verschärft, nachdem diese die Öllieferungen nach Ungarn nur zögerlich wieder aufnahm, als eine Pipeline Ende Januar beschädigt worden war. Angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen am 12. April hat Orban diesen Streit zum Kernstück eines zunehmend nationalistischen Wahlkampfs gemacht, nachdem seine Umfragewerte im Kampf um eine fünfte Amtszeit gesunken sind.

Die Mitarbeiter der staatlichen Oschadbank wurden am Freitag kurzzeitig festgehalten, als sie mit den gepanzerten Fahrzeugen unterwegs waren. An Bord befanden sich laut Bankangaben 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro sowie neun Kilogramm Goldbarren der Raiffeisen Bank aus Österreich. Die ungarische nationale Steuer- und Zollverwaltung gab an, die Massnahme sei Teil einer Untersuchung wegen Geldwäsche. Die Oschadbank hingegen erklärte, der Geldtransport sei im Einklang mit einer Vereinbarung mit der Raiffeisen Bank erfolgt. Die sieben Mitarbeiter wurden später aus Ungarn ausgewiesen.

Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha bezeichnete das Vorgehen der ungarischen Behörden als Geiselnahme und Strassenraub. Er kündigte an, die Europäische Union um Klärung zu bitten. "Das ist Staatsterrorismus und Erpressung", so Sybiha. Die Beschlagnahmung der Gelder ist der bisher schärfste Schritt Orbans in diesem Konflikt. Er betont regelmässig seine Beziehung zu Russland, lobt billige russische Energielieferungen und macht die Ukraine dafür verantwortlich, eine Energiekrise in seinem Land herbeiführen zu wollen.

Hintergrund ist eine Pipeline auf ukrainischem Gebiet, die Ende Januar von einer russischen Drohne getroffen wurde. Orban behauptet, Präsident Wolodymyr Selenskyj habe die Leitung längst repariert, verzögere den Transit aber absichtlich, um Ungarn zur Zustimmung für EU-Hilfspakete zu drängen - darunter ein 90-Milliarden-Euro-Kredit und weitere Russland-Sanktionen.

Ungarn, das die politische Unterstützung der EU für die Ukraine seit Beginn der Invasion kritisch sieht und gleichzeitig engere Bande zur Trump-Administration knüpft, hat beide Massnahmen bisher verzögert. Die Ukraine weist die Vorwürfe zurück: Russland trage die Schuld an den Pipelineschäden, und man arbeite an der Stabilisierung der Leitung, um den Durchfluss bald wieder zu ermöglichen. Im vergangenen Monat hatte Orban bereits Truppen an kritischer Energieinfrastruktur stationiert mit der Begründung, die Ukraine könnte die Versorgung des Landes gefährden. Oppositionsführer Peter Magyar, ein ehemaliger Orban-Getreuer, der derzeit in den Umfragen führt, warf dem Ministerpräsidenten daraufhin "Angstmacherei und Panikmache" vor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 12:34 ET (17:34 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:23 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
09:26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
09:21 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’627.96 18.86 S46BCU
Short 13’896.89 13.57 SG2BLU
Short 14’398.22 8.96 S4BB8U
SMI-Kurs: 13’095.55 06.03.2026 17:31:30
Long 12’517.27 20.00 S1FBQU
Long 12’220.94 13.85 SPMB5U
Long 11’681.05 8.93 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 10/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 10/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.