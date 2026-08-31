Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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01.09.2026 00:48:39
Unfaire Preise für Werbung?: US-Behörde verklagt Amazon wegen mutmasslicher Manipulation
Amazon steht erneut unter Druck: Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und mehr als 20 Bundesstaaten werfen dem Online-Riesen vor, Preise von Werbeanzeigen manipuliert zu haben. Die mutmassliche Schadenssumme geht in die Milliarden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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