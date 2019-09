Une série d'activités culturelles sur le thème « Culture de la Chine, Charme de Jilin » lancée à Moscou

MOSCOU, 25 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 23 septembre, heure locale, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie, une série d'activités culturelles intitulée « Culture Chine, Charme de Jilin » a été officiellement lancée au Centre d'exposition pour la réalisation des objectifs de l'économie nationale en Russie. Cet événement est co-organisé par le gouvernement populaire de la province du Jilin, le bureau des affaires chinoises à l'étranger du Conseil des affaires d'État et l'association de l'amitié russo-chinoise.

Une exposition sur le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie durera une semaine. L'exposition est divisée en trois parties, montrant toute la beauté de Jilin pour l'humanité, l'écologie et la société. Elle raconte l'histoire authentique de Jilin au public russe.

Selon Hanhui Zhang, ambassadeur de Chine en Russie, cette année marque le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. Cet événement approfondira les échanges culturels et la coopération entre les deux pays et renforcera les liens entre les deux peuples.

Yugang Shi, membre du comité permanent du comité du parti de la province de Jilin et chef du département de la publicité, a déclaré qu'il espérait que l'événement favoriserait la coopération et le développement des deux pays, ainsi que la compréhension mutuelle et la confiance entre les deux peuples.

Selon Ivan Melnikov, premier vice-président de la Douma d'État, cet événement revêt une grande importance pour célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie, pour promouvoir les échanges et la coopération culturels et pour renforcer notre amitié.

Selon Galina Kulikova, première vice-présidente de l'amitié russo-chinoise, la province de Jilin joue un rôle clé dans la coopération russo-chinoise. Les gens des deux pays partagent beaucoup de similitudes.

L'événement a attiré beaucoup d'attention en Russie. Des représentants des gouvernements locaux de Moscou, Irkoutsk, Oulianovsk et Orenbourg, ainsi que des amis de tous les horizons ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Dans les jours suivants, d'autres activités et événements seront organisés, tels qu'un spectacle d'orchestre Red Sorghum, un panorama de films, une exposition de photos, une exposition d'œuvres du patrimoine culturel immatériel et d'autres activités liées à la culture Jilin.

C'est la quatrième fois que la province de Jilin mène des activités culturelles en Russie. À partir du 26 septembre, davantage d'histoires sur Jilin seront partagées à Astana, au Kazakhstan.

Contact : Yueqi Xiao, 020 8899 2574, xiaoyueqi914@propellertv.co.uk

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1000585/Culture_of_China_Charm_of_Jilin.jpg