Une nouvelle recherche révèle des lacunes dans les données sur les principaux enjeux politiques dans les pays du G20

LONDRES, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Une étude publiée aujourd'hui révèle des lacunes dans les données qui pourraient empêcher les pays du G20 de concevoir des politiques efficaces pour relever les défis mondiaux essentiels.

The Evidence Initiative, un projet mené par The Economist Group et The Pew Charitable Trusts, a publié une « Evidence Map» (Carte des preuves), un outil interactif, inédit dans son genre, qui permet de suivre la disponibilité et les caractéristiques des données pertinentes pour les politiques accessibles au public dans les pays du G20.

La Carte, qui a été produite par The Economist Intelligence Unit (entreprise de recherche et d'analyse), évalue les données dans cinq domaines politiques essentiels pour l'avenir des pays du G20, à savoir : vieillissement et retraite, inclusion numérique, risque de catastrophe, inclusion financière et chômage des jeunes. Approfondissant ces domaines, la Carte analyse la disponibilité, l'accessibilité et les caractéristiques fondamentales des indicateurs de politiques définis par des experts aux échelles internationales, nationales et sous-nationales.

Voici les principaux éléments qui ressortent du rapport :

Aucun des pays du G20 n'a recueilli plus de 60 % des données recommandées par les experts.

Il y avait en particulier très peu de données disponibles sur le chômage des jeunes et l'inclusion financière.

L'emploi des jeunes était le domaine politique le plus faible en termes de couverture, car il n'y avait en moyenne que 48 % des données pertinentes disponibles sur le sujet.

Le niveau de développement économique d'un pays ne semble pas être le principal déterminant de la couverture ou des caractéristiques de ses données. Par exemple, des nations comme le Mexique, la Turquie et l'Argentine, qui sont des pays à revenu intermédiaire, ont obtenu des résultats relativement bons dans l'analyse.

Seulement 54 % des sources de données internationales et 41 % des sources nationales ont offert de solides outils de visualisation permettant d'interpréter les données.

Les questions liées au vieillissement et à la retraite ont fait l'objet d'un niveau élevé de couverture des données en moyenne, 67 % des indicateurs pertinents bénéficiant de données disponibles.

Leo Abruzzese, conseiller mondial principal pour les politiques publiques à l'Economist Intelligence Unit, a déclaré : « Les progrès incroyables réalisés dans les technologies de la communication ont permis d'obtenir plus de données que jamais, mais nos recherches ont révélé trop de lacunes dans des domaines où les pays devraient être bien préparés. Collecter des données coûte un certain prix, mais c'est de l'argent bien dépensé. Nous espérons que la carte des données offrira des conseils aidant à identifier ces lacunes et à orienter les investissements futurs. »

Vous trouverez la carte des preuves (Evidence Map) et le report complet en cliquant sur www.evidenceinitiative.org.