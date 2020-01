Une nouvelle perspective pour une ouverture plus poussée a été présentée lors de la Conférence sur une plus grande ouverture de Suzhou

SUZHOU, Chine, 4 janvier 2020 /PRNewswire/ -- « La politique d'ouverture est restée profondément ancrée dans l'ADN de Suzhou et fut la cause principale du miracle économique de la ville », a déclaré le membre du Comité permanent de l'Assemblée provinciale du PCC à Jiangsu et secrétaire du parti du comité municipal du PCC à Suzhou, Lan Shaomin. Lan a exprimé sa pleine confiance pour faire de Suzhou une destination privilégiée des investissements en Chine lors de la Conférence sur une plus grande ouverture de Suzhou, qui s'est tenue le 3 janvier 2020. C'est en effet l'annonce de 30 mesures politiques révolutionnaires pour poursuivre l'ouverture qui a suscité la plus grande attention des participants et des analystes. Dans le cadre de la présentation du Guide infographique pour investir à Suzhou, la ville a annoncé la disponibilité de 68,8 km2 de terrains industriels pour les investisseurs mondiaux. À l'occasion de la conférence, quelque 556 projets ont été signés pour un investissement total de 735,9 milliards de yuans (105,1 milliards de dollars américains).

À l'instar de la Loi sur les investissements étrangers entrée en vigueur le 1er janvier de cette année, la Chine continue de démontrer au monde son engagement à poursuivre son ouverture en optimisant l'environnement commercial moyennant des approches juridiques. Dans le contexte d'une nouvelle vague d'ouverture, Suzhou s'efforcera d'améliorer sa compétitivité mondiale en jouant un rôle central dans l'initiative de la nouvelle route de la soie et dans la zone pilote de libre-échange. Cette jolie perle de l'est de la Chine brillera encore plus sur la scène mondiale grâce au son dynamisme renouvelé.

« Suzhou est une ville pleine de vitalité et les gens ici sont très sympathiques », a déclaré Hans Duist, fondateur de SIOUX, une société néerlandaise établie à Suzhou. « En tant que société de recherche et développement de renommée mondiale, nous augmenterons les investissements à Suzhou afin de poser une base solide pour notre développement dans la région Asie-Pacifique », ajoute-t-il.

Située au sud-est de la province du Jiangsu et limitrophe de Shanghai, Suzhou est l'une des villes les plus dynamiques de la région du delta du fleuve Yangtsé et est reconnue par la revue The Economist comme la meilleure ville de la Chine continentale où il fait bon vivre. La ville a été à l'avant-garde des réformes et de l'ouverture au cours des 40 dernières années et a acquis une notoriété mondiale en tant que destination idéale pour les investissements étrangers.

En 2018, le PIB de Suzhou a atteint 1,86 milliard de yuans (270,68 milliards de dollars américains), se classant ainsi septième parmi toutes les villes chinoises. À la fin de 2019, la ville avait enregistré 132 milliards de dollars américains en investissements directs étrangers, soit le troisième meilleur chiffre parmi les grandes et moyennes villes chinoises. Quelque 156 entreprises du Fortune 500 ont investi dans plus de 400 projets à Suzhou.