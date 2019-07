Une nouvelle étude révèle que la consommation de noix peut contribuer à améliorer la fonction érectile

REUS, Espagne, 1er juillet 2019 /PRNewswire/ -- Une étude récente, en partie appuyée par l'INC et publiée dans la revue Nutrients1, a observé une hausse notable de la fonction érectile lorsque l'on consomme 60 g de noix par jour.

Les facteurs de risque liés au mode de vie, comme le tabagisme ou le stress, peuvent influer sur la dysfonction érectile à travers le système vasculaire et nerveux. L'étude s'est intéressée aux effets de la consommation de noix sur la fonction érectile.

Quarante-trois sujets mâles en bonne santé, âgés de 18 à 35 ans, ont formé un « groupe Noix » et suivi un régime alimentaire occidental classique, consommant 60 g/jour de noix crues mélangées (30 g de noix, 15 g d'amandes et 15 g de noisettes) ; et quarante autres participants ont été assignés à un « groupe témoin », suivant le même régime alimentaire mais sans consommer de noix durant les quatorze semaines de suivi. Les niveaux d'oxyde nitrique et de sélectine E (deux biomarqueurs de la fonction endothéliale érectile) ont été mesurés. Les participants ont également rempli le questionnaire de l'index international de la fonction érectile (IIEF), évaluant en quinze questions les effets des noix sur la fonction érectile.

Les résultats du questionnaire ont permis de relever une hausse notable de certains paramètres de la fonction érectile dans le « groupe Noix ». L'étude, menée par le Dr Albert Salas-Huetos et dirigée par le Dr Mònica Bulló de l'Université Rovira i Virgili en Espagne, a conclu qu'un régime alimentaire occidental complété par un mélange de noix peut aider à améliorer la fonction érectile.

Le Dr Mònica Bulló, a déclaré : « C'est la plus grande étude clinique à répartition aléatoire à ce jour, analysant l'effet de la consommation de noix sur la fonction érectile et sexuelle chez des sujets sans dysfonction érectile. »

À propos du Conseil international des noix et des fruits secs

Le Conseil international des noix et des fruits secs (International Nut & Dried Fruit Council, INC) est l'organisation internationale faîtière du secteur des noix et des fruits secs. Il compte parmi ses membres plus de 800 entreprises du secteur des noix et des fruits secs provenant de plus de 80 pays, soit selon certaines estimations plus de 85 % de la valeur commerciale mondiale de la production de noix et de fruits secs. L'objectif de l'INC est de stimuler et de faciliter une croissance durable de ce secteur. C'est l'organisation internationale de référence en matière de santé, nutrition, statistiques, salubrité alimentaire, normes et réglementations internationales relatives aux noix et fruits secs.

