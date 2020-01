Une nouvelle ère pour les coopératives de crédit avec le lancement de la plate-forme de prêteurs communautaires Gô Digital® de Gojoko en partenariat avec Persistent Digital Credit Union Solution™

Gojoko et Persistent élargissent leur partenariat en offrant aux coopératives de crédit une plate-forme bancaire conviviale et riche en fonctionnalités optimisée par Amazon Web Services

LONDRES, PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems et Gojoko, leader des plates-formes de fintech, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre conjointe: la plateforme de prêteurs communautaires Gô Digital® optimisée par Persistent Digital Credit Union Solution™. Persistent a également annoncé la disponibilité de la solution Persistent Digital Bank™, qui inclut le premier actbot du secteur et offre de nouveaux niveaux d'interaction proactive avec la clientèle.

La plate-forme de prêteurs communautaires Gô Digital® soutient la mission de Gojoko Marketing consistant à soutenir les banques communautaires et les coopératives de crédit et de les aider à se développer et devenir des institutions financières modernes. Par l'intermédiaire d'Amazon Web Services (AWS), la solution propose aux clients un éventail de capacités modulaires adaptées à leurs besoins. Le nouveau service sera suffisamment flexible pour permettre aux banques et aux coopératives de crédit d'établir, de lancer, de maintenir et d'optimiser rapidement des portefeuilles bancaires et de prêts. Il offre également aux coopératives de crédit un moyen efficace de tirer parti d'une plate-forme bancaire de pointe sans investissement important. Gojoko propose une plate-forme fintech, une interface client numérique et un marketing numérique avancé à ses clients bancaires. Persistent se charge de l'intégration des systèmes, y compris l'agrégation des prêts et la saisie au sein de la plate-forme bancaire Mambu.

Tobias Gruber, PDG, Gojoko Marketing

« Les opportunités pour les coopératives de crédit au Royaume-Uni sont énormes. Actuellement, moins de 3 % des opérations bancaires sont réalisée par le biais de coopératives de crédit. Nos relations solides avec Persistent nous permettent d'officialiser un partenariat visant à fournir une offre groupée et à permettre ainsi aux coopératives de crédit d'être opérationnelles encore plus rapidement. Il s'agit d'une plate-forme extrêmement flexible et évolutive, permettant aux coopératives de crédit d'offrir rapidement une valeur élevée à ses clients. »

Philip Acton, PDG, My Community Bank

« Gojoko et Persistent ont mis au point un écosystème fintech donnant à My Community Bank accès à une infrastructure bancaire de pointe et de bout en bout. Cette infrastructure numérique optimisée par AWS intègre plusieurs des technologies d'avant-garde de partenaires tels que Mambu et Salesforce. My Community Bank a su tirer parti de cette infrastructure pour devenir la coopérative de crédit connaissant la croissance la plus rapide au Royaume-Uni et fournir un produit de premier ordre à ses clients. »

La plate-forme de prêteurs communautaires Gô Digital® est la première Persistent Digital Bank Solution™. Conçue comme un ensemble prêt à l'emploi de composants bancaires numériques, elle s'intègre parfaitement aux systèmes informatiques existants. Le bac à sable et la couche d'intégration basés sur les microservices sont hébergés sur AWS et accessibles depuis le monde entier. Pour les petites institutions financières, comme les coopératives de crédit communautaires, cette solution supprime la barrière technologique initiale et leur permet de se concentrer sur leur mission principale. En outre, AWS leur offre la même sécurité et évolutivité que celle dont bénéficient les plus grandes institutions financières. Cliquez ici pour de plus amples informations.

La solution comprend :

la demande en ligne de prêts et d'avances (personnels, véhicule, éducation, vacances – d'autres seront disponibles à l'avenir) ;

l'accueil numérique des clients (eKYC pour les particuliers et les petites entreprises) ;

l'ouverture de comptes en ligne (comptes d'épargne, comptes chèques, dépôts à terme) ;

l'intégration de processeurs de paiement, y compris les cartes de débit et de crédit ;

l'intégration d'outils de rapport réglementaire ;

l'intégration d'un large éventail de plates-formes et de solutions, notamment Mambu, Salesforce, diverses agences de notation de crédit, et de fournisseurs de données KYC ;

un actbot optimisé par des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle offrant une interface utilisateur conversationnelle.

Chris O'Connor, directeur exécutif et PDG, Persistent Systems

« L'expertise de Persistent repose sur sa capacité à intégrer de manière transparente divers composants afin de compléter la mosaïque technologique nécessaire aux plates-formes commerciales d'aujourd'hui. Nous travaillons avec certaines des plus grandes banques du monde ainsi qu'avec des sociétés avant-gardistes de la fintech. Ce partenariat avec Gojoko consistant à offrir une solution bancaire de pointe sous la forme d'un produit correspond parfaitement à nos forces respectives et constitue une belle victoire pour nos clients. »

Nitin Gupta, responsable mondial, Partenaires et solutions en matière de services financiers, AWS

« AWS facilite la mise en œuvre de solutions bancaires sophistiquées pour les banques communautaires et les coopératives de crédit, tout en leur permettant de bénéficier de l'agilité, de l'évolutivité et de la sécurité du cloud. Grâce aux relations que nous entretenons avec Persistent et grâce à notre partenariat, les coopératives de crédit communautaires et les banques challengers auront accès à un service complet d'agrégation de prêts sur le cloud et formeront à leur tour le socle d'une expérience bancaire efficace et rapide pour les consommateurs via la plate-forme de prêteurs communautaires Gô Digital®. »

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société de solutions mondiales proposant des services d'accélération des activités numériques et de modernisation aux entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions.

Déclarations prospectives et mises en garde: En ce qui concerne les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter les déclarations prospectives et mises en garde.

Contacts pour les médias :

Ken Montgomery

Persistent Systems

+1-213-500-8355

ken_montgomery@persistent.com

Saviera Barretto

Archetype

+91-8434917719

Saviera.barretto@archetype.co

Pulkit Grover

Persistent Systems

+91-9158715658

pulkit_grover@persistent.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg