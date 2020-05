Une gloire banale : l'histoire de l'aide médicale chinoise à l'étranger

CHANGSHA, Chine, 30 mai 2020 /PRNewswire/ -- Diffusée sur Mango TV, Mundane Glory est une série de courts documentaires qui se penchent sur les travailleurs qui œuvrent dans une industrie émergente de Chine. Elle est diffusée sur des plateformes internationales, dont Mango TV et Hunan Satellite TV, depuis le 21 mai de cette année.

Dans le troisième épisode, intitulé Benevolent Healers (« Guérisseurs bienveillants »), Anthony Morse s'est rendu à l'hôpital populaire de la région autonome de Guangxi Zhuang, en Chine, et dans la province de Kampong Cham, au Cambodge, pour raconter l'histoire de l'aide médicale chinoise à l'étranger par l'intermédiaire de deux médecins qui ont près de 30 ans d'expérience dans ce domaine.

En 1990, le Dr Qiao Shihui, de l'hôpital populaire de la région autonome de Guangxi Zhuang, s'est rendu au Niger, en Afrique de l'Ouest, où il a effectué son premier séjour d'aide médicale à l'étranger à l'âge de 39 ans.

D'octobre 1990 à novembre 2012, le Dr Qiao Shihui s'est rendu en Afrique à cinq reprises, travaillant pendant près de 13 ans pour de nombreux établissements, notamment l'hôpital national de Niamey, l'hôpital national de Zinder, l'hôpital central de la province du Maradi et l'hôpital de la capitale des Comores, et a traité plus de 38 000 patients.

Son engagement désintéressé a grandement contribué à l'unité et l'amitié entre les peuples chinois et africain. En décembre 2012, la campagne de sélection du quatrième « prix de l'amitié sino-africaine » a été annoncée dans le palais de l'Assemblée du Peuple, à Pékin, et le nom de Qiao Shihui figurait sur la liste des candidats retenus. Il était le seul représentant du système de santé national parmi les dix lauréats, et a reçu les éloges du jury.

Constatant les changements apportés par les missions d'aide médicale aux populations du monde entier, de nombreux autres médecins chinois suivent les traces du Dr Qiao et offrent leur temps et leur expertise là où il y en a le plus besoin.

M. Zeng Siming est un autre médecin qui apporte de l'espoir et répand la joie et l'amitié dans ce documentaire. Il effectue des missions d'aide médicale bénévolement depuis 1996, et ses pas l'ont emmené au Niger, aux Comores et au Cambodge.

Le Dr Zeng a rejoint le plan de l'initiative « la Ceinture et la Route » visant à éliminer la cataracte, qui provoque la cécité dans la province de Kampong Cham, au Cambodge. Zeng et les membres de son équipe ont réalisé plus de 6 200 opérations de la cataracte au Cambodge en deux ans.

Sous la direction du Dr Zeng, les deux seuls ophtalmologistes qualifiés de la province de Kampong Cham, au Cambodge, sont désormais en mesure de pratiquer la chirurgie de la cataracte par phacoémulsification de manière indépendante, et d'aider ainsi les patients à recouvrer la vue.

Les docteurs Qiao et Zeng nous ont montré ce que signifiait « guérisseurs bienveillants et amour sans limites » dans la pratique. Et de nombreux autres médecins chinois comme eux sont impatients d'apporter de la lumière et de l'espoir aux habitants d'autres pays.

Selon les statistiques, cela fait 57 ans que la Chine a envoyé sa première équipe médicale à l'étranger, en Algérie, en 1963. Au fil des ans, la Chine a envoyé des équipes médicales dans 71 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe et d'Océanie, et plus de 280 millions de personnes ont reçu des soins et des traitements de la part d'équipes médicales chinoises.

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=364401

Légende : Photo du Dr Qiao Shihui apportant son aide en Afrique

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=364406

Légende : Le Dr Zeng Siming examine des résidents locaux du Cambodge