Une fusion crée une alliance puissante dans le domaine des renseignements du secteur de l'énergie

CALGARY, Alberta, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- Les deux chefs de file canadiens en matière de renseignements au sein du secteur de l'énergie unissent leurs forces.

L'entreprise geoLOGIC systems ltd. (« geoLOGIC ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition de JWN Energy (« JWN »), un fournisseur de renseignements du secteur de l'énergie, mieux connu pour ses grandes marques, comme le Daily Oil Bulletin, Evaluate Energy et CanOils. De son siège social à Calgary, JWN fournit des données et des renseignements utiles et actuels à un large éventail d'opérateurs, d'analystes, de fournisseurs de services, de gouvernements et d'organismes de réglementation dans les secteurs du pétrole et du gaz ainsi que de l'énergie en général.

« La fusion de nos entreprises enclenche un changement transformationnel. Elle crée une source essentielle de données et de renseignements fiables et organisés, qui répondent à l'ensemble des besoins techniques et financiers de nos clients, a fait remarquer le président-directeur général de geoLOGIC, David Hood. En plus des offres complémentaires que la combinaison de nos deux entreprises et de nos gammes de produits apporte directement à nos clients, le savoir-faire et le leadership éclairé de JWN dans des domaines précis comme les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et la transition énergétique soutiendront notre expansion dans des secteurs qui sont au premier plan des besoins futurs de nos clients. »

Cette fusion donne à l'entreprise une présence dominante au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Grâce aux bureaux d'exploitation satellites situés dans d'autres régions, l'entreprise assure l'actualité et la pertinence des renseignements fournis et peut rester proche de ses clients et des régions dans lesquelles ils mènent leurs activités.

« Nous sommes très fiers de nos racines canadiennes, mais nous reconnaissons que le secteur se mondialise de plus en plus, a ajouté M. Hood. Ensemble, les deux entreprises continueront de mettre l'accent sur la réussite dans le marché canadien. Nous ferons également profiter nos clients d'autres régions de nos services combinés de recherche, de marketing et de consultation. »

L'acquisition réunit des compétences analytiques et techniques exceptionnelles pour soutenir le secteur de l'énergie. Au moyen des plateformes avancées de géoLOGIC, le groupe combiné offrira une extensibilité accrue dans ses produits intégrés et de gestion et d'analyse des données afin de mieux éclairer les décisions d'exploitation et d'investissement.

« JWN et geoLOGIC sont sans aucun doute des chefs de file bien établis et reconnus du secteur. Par le passé, nous avons tous deux solidement appuyé notre secteur et notre collectivité relativement à des enjeux cruciaux. Nous savons que le soutien continu de nos deux groupes combinés apportera encore plus de valeur au secteur à mesure qu'il continuera d'évoluer, a déclaré Bill Whitelaw, président-directeur général de JWN Energy. L'entreprise combinée comprend également un groupe d'experts spécialisés très expérimentés dans les domaines de l'ingénierie, des sciences de la terre, des finances et de l'analyse, qui, ensemble, examinent les solutions pouvant être offertes aux clients grâce à des applications novatrices des logiciels et des données. »

À propos de geoLOGIC systems ltd.

geoLOGIC systems ltd., dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, au Canada, fournit des données et des analyses intégrées de grande qualité à l'industrie en amont du pétrole et du gaz dans l'Ouest canadien ainsi que dans d'autres régions depuis près de 40 ans. Grâce à l'attention continue qu'elle porte à l'innovation, à la qualité et le service, l'entreprise est devenue la norme de confiance dans l'industrie canadienne en amont. Elle compte parmi ses clients des entreprises d'exploration et de production dans le secteur du pétrole et du gaz et des produits connexes, des sociétés de gazoducs et du secteur intermédiaire, des entreprises de services, des organismes gouvernementaux et de réglementation du secteur financier et des établissements d'enseignement. Ses principaux produits comprennent geoSCOUT, un outil d'aide aux décisions qui fournit des données et des analyses de haute qualité sur tous les domaines de l'industrie du pétrole et du gaz, et gDC, la base de données exhaustive de l'industrie en amont du pétrole et du gaz.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.geologic.com ou envoyez un e-mail à info@geoLOGIC.com.

À propos de JWN Energy

JWN Energy est établie à Calgary, en Alberta, au Canada, et le siège social de sa division Evaluate Energy se trouve à Londres, au Royaume-Uni. Grâce à ses divers produits et services, JWN offre une vaste gamme de services de nouvelles, d'analyse, de données, de recherche et de marketing. Ses données portent principalement sur des renseignements financiers et opérationnels, ainsi que sur la recherche de documents. Ses principales marques comprennent le Daily Oil Bulletin, qui sert le secteur canadien depuis 1937, ainsi qu'Evaluate Energy, CanOils et Rig Locator. La clientèle de JWN comprend des entreprises d'exploration et de production, des sociétés de services pétroliers, des organisations de services professionnels et du secteur financier, ainsi que des gouvernements et des organismes de réglementation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter www.jwnenergy.com ou envoyer un e-mail à customerservice@jwnenergy.com.

