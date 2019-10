Une exposition des lauréats du Prix nouvelle génération de photographes prend l'affiche au Musée des beaux-arts du Canada

Les œuvres de Luther Konadu de Winnipeg , et d'Ethan Murphy et Zinnia Naqvi de Toronto sont exposées du 11 octobre au 22 mars 2020

OTTAWA, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Les œuvres des virtuoses de l'objectif Luther Konadu, Ethan Murphy, et Zinnia Naqvi sont regroupées dans PhotoLab 6 : L'exposition du Prix nouvelle génération de photographes qui s'ouvre demain soir au Musée des beaux-arts du Canada. Les artistes ont été reconnus comme trois des jeunes photographes les plus talentueux au pays par l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada et Banque Scotia. Ils ont remporté le Prix nouvelle génération de photographes, le seul à récompenser les artistes photographes canadiens de talent de moins de 30 ans.

Les trois artistes, qui reçoivent chacun un prix de 10 000 $, ont été sélectionnés en avril dernier parmi les 23 artistes de la liste préliminaire par un jury international composé d'experts de la photographie, d'artistes et de chefs de file de la communauté des arts visuels. Les œuvres des gagnants ont été présentées en mai 2019 au Gladstone Hotel de Toronto pendant le Festival de photo CONTACT Banque Scotia. Elles sont exposées du 11 octobre 2019 au 22 mars 2020 au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Les gagnants parleront de leurs œuvres et leur pratique artistique lors d'une causerie le samedi 12 octobre 2019 au Musée.

L'exposition du Prix nouvelle génération de photographes est organisée par Andrea Kunard, conservatrice associée, photographies, de l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada : « L'édition de 2019 regroupe des œuvres qui explorent les notions d'identité, de communauté, de mémoire et d'histoire », a expliqué Andrea Kunard. « Chaque artiste utilise la photographie de manière ouverte et transparente et présente une constellation de relations qui viennent placer des histoires personnelles dans un contexte plus large. Les visiteurs sont encouragés à en arriver à leur propre compréhension des œuvres et à déterminer jusqu'à quel point leurs propres antécédents, biais et valeurs affectent leur interprétation. »

« La Banque Scotia est fière de participer à la célébration de la vision créative et des accomplissements des photographes parmi les plus prometteurs du pays », a commentée John Doig, vice-président exécutif, vente et distribution à Banque Scotia. « La Banque dispose d'une longue feuille de route et d'une profonde passion en matière de soutien aux arts, à la culture et aux jeunes gens et par le biais du Prix nouvelle génération de photographes nous espérons contribuer à la promotion de la performance de jeunes photographes canadiens de talent sur la scène internationale. »

À PROPOS DES LAURÉATS DE 2019

Luther Konadu est un artiste de Winnipeg et écrivain émergent d'origine ghanéenne. Il est aussi créateur de contenu pour la publication en ligne Public Parking, un projet de collaboration qui met de l'avant les pratiques artistiques de la relève. En studio, il se laisse guider par ses projets, et sa technique relève de différents processus d'impression photographique et de peinture. À ses yeux, ces deux médiums traditionnels sont des outils d'interprétation permettant de générer de nouvelles conventions et de moduler le discours établi. Il fait partie des finalistes de la 13e édition d'appels aux artistes du Fotografiemuseum d'Amsterdam's. Il a récemment exposé à la fondation Aperture de New York.

Zinnia Naqvi est une artiste visuelle de Toronto. Dans son travail, elle amalgame la photographie, la création vidéo, l'écriture, les images d'archive et l'installation. Elle remet aussi en question la relation entre l'authenticité et le discours, tout en touchant aux vastes thèmes du post-colonialisme, de la compréhension des codes culturels, de la langue et du genre. Ses œuvres, qui ont été exposées aux quatre coins du pays et à l'international, nous incitent à en savoir plus sur sa démarche et ses méthodes de création. Récemment, elle s'est vu décerner une mention honorable à la Biennale de Karachi de 2017, au Pakistan, et a été reçue au Musée des beaux-arts de l'Ontario à titre d'artiste résidente et membre du groupe de travail EMILIA-AMALIA.

Ethan Murphy est né et a grandi à St. John's. Il détient un baccalauréat en beaux-arts en études photographiques de l'Université Ryerson. Par la photographie, il tisse un lien entre l'identité et l'espace en se penchant sur les effets psychologiques du milieu rural de Terre-Neuve sur les individus. Ses œuvres illustrent d'abord et avant tout l'expérience de ses tentatives de renouer avec les contrées éloignées de l'île. Par l'intermédiaire de la photographie, l'artiste fait la paix avec l'identité et la perte, et immortalise les paysages terre-neuviens tels qu'il les retrouve depuis le moratoire sur la pêche à la morue. Ses photographies font office de documents personnels et allient influence urbaine et perspective rurale.

