Une entente de principe est intervenue entre l'UQAM et le Syndicat des employés

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de rencontres intensives de conciliation les 13 et 17 septembre 2019, une entente de principe est intervenue aujourd'hui, le 17 septembre 2019, entre l'UQAM et le Syndicat des employées et employés (SEUQAM).

Les membres du SEUQAM seront donc de retour au travail le 18 septembre 2019. Ils se prononceront sur l'entente de principe à l'occasion d'une assemblée générale spéciale, le jeudi 19 septembre prochain.

