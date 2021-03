Une enquête mondiale révèle que les petites et moyennes entreprises se sentent menacées par les incertitudes, mais demeurent optimistes

KANSAS CITY, 18 mars 2021 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude mondiale sur la santé du fonds de roulement de plus de 6 700 dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) a révélé un alignement surprenant en termes d'accès aux liquidités, de coûts d'emprunt et de leurs perspectives d'avenir.

L'enquête 2021 sur le fonds de roulement de C2FO a été menée dans 16 pays en décembre 2020 et en janvier 2021, et portait entièrement sur les entreprises comptant entre 10 et 500 employés. Les principales conclusions de l'enquête sont les suivantes :

Les personnes interrogées ont mentionné l'instabilité économique et l'incertitude entourant les commandes des clients comme étant leurs plus grands défis, préoccupations probablement alimentées par la pandémie de COVID-19 et la crise économique de 2020.

En moyenne, 87 % des répondants ont dit avoir suffisamment de liquidités pour les six prochains mois.

Les coûts des liquidités continuent d'augmenter, 65 % des personnes interrogées ayant déclaré payer un TAEG de plus de 8 %.

plus de 8 %. Les paiements en retard ou prolongés des clients sont une préoccupation mondiale croissante, puisque 37 % des répondants ont dit que les retards de paiement des clients avaient augmenté en 2020.

Malgré les problèmes de 2020, le niveau d'optimisme général des répondants à l'égard de leurs perspectives d'affaires futures était assez élevé, en moyenne de 6,5 sur une échelle de 1 à 10.

L'enquête 2021 de C2FO avait pour objectif de mesurer la santé économique et les perspectives des PME dans les pays du monde entier. Un rapport complet sur les résultats de l'enquête peut être consulté ici : https://c2fo-marketing-content.s3-us-west-2.amazonaws.com/buyer-marketing-downloads/Working_Capital_Survey_2021_EMEA.pdf

« Bien qu'il soit encourageant de constater que de nombreuses PME dans cette étude ont des perspectives positives pour leur avenir immédiat, il est également très clair qu'il faut faire davantage pour fournir à ces entreprises un accès immédiat aux liquidités à faible coût dont elles ont besoin pour croître, a déclaré M. Alexander "Sandy" Kemper, fondateur et PDG de C2FO. Ce genre d'études est important pour souligner les défis économiques auxquels les entreprises du monde entier sont confrontées chaque jour. »

C2FO a mené des enquêtes mondiales sur les PME en 2016 et 2017, mais l'enquête sur le fonds de roulement de 2021 est la plus complète et la plus vaste. Elle a été menée en huit langues dans 16 pays et comptait au moins 26 questions sur des sujets comme la santé financière, le coût des emprunts, le soutien des programmes gouvernementaux, etc.

À propos de C2FO

C2FO est la plus grande plate-forme mondiale pour les fonds de roulement. Nous servons plus d'un million d'entreprises représentant un chiffre d'affaires annuel de 10 500 milliards de dollars dans plus de 180 pays. Notre plate-forme en ligne relie plus de 110 milliards de dollars de comptes créditeurs et débiteurs quotidiens. Que vous ayez besoin d'un fonds de roulement ou que vous ayez un excédent de fonds de roulement, Name Your Rate™, et la plate-forme de C2FO répondra à votre demande en quelques secondes. Vous pouvez accélérer ou étendre les comptes créditeurs ou les comptes receveurs à la demande, ce qui vous permet, ainsi qu'à vos clients et à vos fournisseurs, de mieux contrôler votre trésorerie. Vous pouvez également utiliser le financement des comptes receveurs et d'autres options de financement basées sur les données.

C2FO est un fonds de roulement, qui travaille pour tout le monde. Notre mission est d'offrir un avenir où chaque entreprise dans le monde dispose des capitaux nécessaires à sa croissance. Pour en savoir plus, visitez le site C2FO.com.

