Une coopération plus étroite entre la Chine et le Japon en matière de santé pour une meilleure santé de l'humanité et de la Terre

- Le China-Japan Health Forum for the New Era (forum Chine-Japon sur la santé pour la nouvelle ère) organisé par le Global Health Forum dans le cadre du Forum of Boao Forum for Asia

BEIJING, 25 décembre 2020 /CNW/ - Le China-Japan Health Forum for the New Era, coparrainé par le Global Health Forum dans le cadre du Forum of Boao for Asia et la Nippon Global Medical Organization, s'est tenu le 22 décembre 2020. Parmi les participants au forum, notons les représentants de la Chine et du Japon, comme Chen Zhu, vice-président du Comité permanent du Congrès national du peuple chinois; Zhou Xiaochuan, vice-président du Boao Forum for Asia; Li Baodong, secrétaire général du Boao Forum for Asia; Margaret Chan Fung Fu-chun, présidente du Global Health Forum, des dirigeants du gouvernement de Qingdao et Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral démocrate du Japon, ainsi que l'ancien premier ministre du Japon Yasuo Fukuda.

Le forum qui s'est déroulé simultanément à Qingdao en Chine et à Tokyo au Japon avait pour thème « Healthier Mankind, Healthier Earth » (une meilleure santé de l'humanité et de la Terre). Des discussions ont eu lieu sur des sujets comme l'amitié sino-japonaise, le développement écologique, l'économie d'énergie, la protection de l'environnement, les soins médicaux et de santé, les soins aux personnes âgées et le développement conjoint d'un projet de ville intelligente, écologique et saine. Un vaste consensus a été atteint.

Les participants estiment que la pandémie de COVID-19 a montré que la société humaine est une communauté avec un avenir commun. La Chine et le Japon, en tant que grandes économies mondiales, devraient s'engager dans une coopération pratique plus poussée dans des domaines tels que le développement vert, la neutralité carbone, la santé et les soins aux personnes âgées, et un mode de vie urbain sain. Les deux parties devraient assumer des responsabilités partagées pour contribuer aux initiatives mondiales en matière d'environnement et de santé.

Le Global Health Forum est une importante plateforme d'échange et de coopération lancée par le Boao Forum for Asia. La deuxième édition du forum est prévue en juin 2021 à Qingdao.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1391887/image_5006269_12351546.jpg

SOURCE Global Health Forum of Boao Forum for Aisa