Une coalition pancanadienne lance une campagne pour encourager les gens à se faire vacciner le plus vite possible

OTTAWA, ON, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que démarre la campagne Plus vite, tous ensemble, une initiative bénévole nationale visant à encourager la vaccination contre la COVID-19.

En un rien de temps, des dizaines d'organisations représentant les secteurs commercial et industriel, le milieu de l'éducation et des syndicats, de même que des individus, ont fait front commun pour orchestrer la campagne. Le thème : « Le vaccin nous permettra de nous retrouver enfin, plus vite »

Le groupe de travail bénévole - coprésidé par Bruce Anderson, d'Abacus Data et spark*advocacy, et Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada - invite les personnes et les organisations souhaitant faire leur part à utiliser le matériel de sensibilisation mis à disposition pour encourager les gens à se faire vacciner.

"Le message est simple : le plus tôt chacun fera sa part en se faisant vacciner, le plus tôt on se retrouvera tous ensemble. C'est comme ça que nos vies et que les affaires reviendront à la normale. Les entreprises tiennent à rassurer la population sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins. En relevant tous nos manches, on sortira de la crise plus vite."



-- Perrin Beatty, Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada



"La vaccination est un outil important dans la lutte contre la COVID-19. Des initiatives innovatrices telles que « Faster, Toghether » rassemblent des organismes pour encourager les Canadiens à se faire vacciner quand c'est leur tour. Ainsi, les Canadiens se protègent et protègent leurs communautés, tout en nous aidant à nous retrouver plus rapidement."



-- L'honorable Patty Hajdu, minister de la Santé



Selon les dernières données d'Abacus Data, 21 % des Canadiens hésiteraient à se faire vacciner contre la COVID-19. C'est le public cible des messages de la campagne, déposés dans un entrepôt numérique gratuit. spark*advocacy s'est généreusement occupé de la création et de la production du matériel, tandis qu'Abacus Data a veillé gracieusement aux recherches connexes. Tôt dans le processus, le projet a reçu les encouragements et les conseils de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, de l'Association des banquiers canadiens, de BIOTECanada ainsi que de fonctionnaires au cœur de l'action.

"Le groupe Plus Vite, Ensemble, réalise des travaux importants en vue d'inciter davantage de Canadiens à se faire vacciner. Toutes les mesures que nous pouvons prendre pour nous protéger et pour lutter contre cette pandémie nous rapprochent du moment où nous pourrons voir nos amis et notre parenté et relancer pleinement notre économie. Les petites entreprises font leur part d'efforts pour aplatir la courbe et protéger leurs employés grâce à des mesures de sécurité au travail et au dépistage rapide. Cependant, il faudra que tous les Canadiens travaillent ensemble pour veiller à ce que tout demeure ouvert une fois les restrictions levées. Finissons-en avec la pandémie et rebâtissons le pays en mieux."

-- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international



Bruce Anderson : « Nous invitons quiconque souhaite participer à cette initiative volontaire à le faire. C'est simple et réellement utile. » Hassan Yussuff : « C'est en se faisant tous vacciner qu'on pourra le plus tôt possible se rassembler en toute sécurité et redresser l'économie. »

À PROPOS DE LA CAMPAGNE PLUS VITE, TOUS ENSEMBLE

Surmontons la réticence à la vaccination pour accélérer la fin de la pandémie au Canada.

Cette campagne rassemble une diversité d'acteurs qui ont décidé volontairement d'inciter les gens à recevoir le vaccin contre la COVID-19 afin qu'on puisse vaincre plus vite la pandémie. Le design créatif est une gracieuseté de spark*advocacy et la recherche a été faite par Abacus Data. Bruce Anderson, de Spark et Abacus, et Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada, ont uni leurs efforts pour rassembler divers partenaires. La liste, qui s'allonge régulièrement, se trouve sur le site Web de la campagne : www.plusviteensemble.ca.

