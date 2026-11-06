Underweight von Barclays Capital für Swiss Re-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 124 auf 122 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Ivan Bokhmat bleibt pessimistisch, weil aktuell starken Gewinnen schwächere Aussichten gegenüberstünden, wie er am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Swiss Re-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 13:12 Uhr verlor das Papier 4.2 Prozent auf 152.55 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 20.03 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 617’516 Swiss Re-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14.8 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:52 / GMT



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