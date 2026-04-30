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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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Einstufung im Blick 30.04.2026 09:33:04

Underweight-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Underweight-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chetan Udeshi das BASF-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

BASF
50.01 CHF -0.91%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. In der Telefonkonferenz gehe es vor allem um Signale zum zweiten Quartal.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:17 Uhr verlor das Papier 0.5 Prozent auf 53.76 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 33.04 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 296’107 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 21.0 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 30.04.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: BASF,BASF SE

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