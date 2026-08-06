Underweight für Swiss Re-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underweight" belassen. Der Nettogewinn der Schweizer liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Dagegen seien die Einnahmen in der Schaden- und Unfallrückversicherung um zwei Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben.

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Die Swiss Re-Aktie notierte um 09:02 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1.0 Prozent auf 134.85 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 7.30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52’751 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 1.5 Prozent nach oben. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:06 / BST



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