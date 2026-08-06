Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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06.08.2026 09:18:06
Underweight für Swiss Re-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Swiss Re-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underweight" belassen. Der Nettogewinn der Schweizer liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Dagegen seien die Einnahmen in der Schaden- und Unfallrückversicherung um zwei Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben.
Aktieninformation im Fokus: Die Swiss Re-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Die Swiss Re-Aktie notierte um 09:02 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1.0 Prozent auf 134.85 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 7.30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52’751 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 1.5 Prozent nach oben. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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