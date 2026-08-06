Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’927 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9339 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’336 2.3%  Bitcoin 52’261 0.1%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Stabilus: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
Suche...
ETF Sparplan

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Swiss Re-Analyse im Blick 06.08.2026 09:18:06

Underweight für Swiss Re-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Underweight für Swiss Re-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Swiss Re-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Swiss Re
138.63 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underweight" belassen. Der Nettogewinn der Schweizer liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Dagegen seien die Einnahmen in der Schaden- und Unfallrückversicherung um zwei Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben.

Aktieninformation im Fokus: Die Swiss Re-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Swiss Re-Aktie notierte um 09:02 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1.0 Prozent auf 134.85 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 7.30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52’751 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 1.5 Prozent nach oben. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1576 16.06.2028 157231315
Long 12.4775 19.03.2027 156215591
Long 923.3334 18.12.2026 141404904
Typ Hebel Verfall Valor
Short 923.3334 18.09.2026 151264647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3317 11.56 157975967
Long 12.1552 6.05 159232234
Long 13.3883 5.29 159012670
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.894 10.68 143762800
Short 12.4837 4.36 147677736
Short 24.9674 0.45 150796103
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.78 141405082
Long 8 -12.37 142861616
Long 12 -6.31 150389221
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: iStockphoto,Swiss Re
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten