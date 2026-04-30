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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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Aktie auf dem Prüfstand 30.04.2026 09:33:04

Underweight für BASF-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Underweight für BASF-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Barclays Capital hat die BASF-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

BASF
50.01 CHF -0.91%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Katie Richards am Donnerstagmorgen. Nach dem deutlichen Kursanstieg in diesem Jahr sei es aber wohl wichtiger, wie sich das Management zum zweiten Quartal und dem Rest des Jahres äussere. Aussagen dazu seien in der bisherigen Mitteilung dürftig.

Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:17 Uhr um 0.5 Prozent auf 53.76 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 25.60 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 296’107 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 21.0 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: BASF SE

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20.04.26 BASF Outperform Bernstein Research
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