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Aktie auf dem Prüfstand 04.09.2026 11:07:44

Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie

Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie

Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der Allianz-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Allianz
425.35 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 353 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Grossschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Allianz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:50 Uhr 0.4 Prozent im Minus bei 451.40 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 21.80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57’814 Allianz-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 20.9 Prozent. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Allianz wird am 12.11.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
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10:17 Allianz Underweight Barclays Capital
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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