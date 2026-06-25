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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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Daimler Truck-Analyse im Fokus 25.06.2026 12:43:44

Underperform von Bernstein Research für Daimler Truck-Aktie

Underperform von Bernstein Research für Daimler Truck-Aktie

Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat eine gründliche Analyse des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.

Daimler Truck
37.95 CHF 0.85%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:27 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.6 Prozent auf 41.09 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 9.95 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71’387 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 15.1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 05:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
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