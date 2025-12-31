Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.12.2025 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 5,03 USD.

Under Armour
3.81 CHF 3.00%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 5,03 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'878 Punkten realisiert. Der Kurs der Under Armour-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,96 USD nach. Bei 5,14 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'243'904 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Under Armour gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls 0,39 USD je Aktie eingebüsst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. USD im Vergleich zu 1.40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,048 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

