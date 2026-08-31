Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’228 -0.6%  DAX 26’258 -1.2%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’420 -1.0%  Gold 4’430 -0.6%  Bitcoin 63’873 1.9%  Dollar 0.8082 -0.2%  Öl 90.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien
Bayer-Aktie steigt: Kerendia überzeugt bei Behandlung hypertensiver Nephropathie
Allianz-Aktie in Rot: Konzern prüft laut Bericht Übernahme von Pannenhelfer AA
UBS-Aktie: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co. im Blick: Trump attackiert Rechenzentren-Gegner: Wollen 'arm' sein
Suche...
ETF Sparplan

Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit Kurseinbussen

Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,06 USD ab.

Under Armour
4.01 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,06 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'682 Punkten steht. Bei 4,97 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 303'262 Under Armour-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 37,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Abschläge von 18,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 07.08.2026 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet


Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Under Armour Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Under Armour Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
06.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
13:30 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.81 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Zinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im August 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im August 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.