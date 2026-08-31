Under Armour Aktie News: Under Armour am Abend mit Kurseinbussen

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,06 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'682 Punkten steht. Bei 4,97 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 303'262 Under Armour-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,15 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 37,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Abschläge von 18,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 07.08.2026 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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