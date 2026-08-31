Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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31.08.2026 16:29:00
Under Armour Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Under Armour
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 5,04 USD abwärts.
Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 5,04 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 4,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,04 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 107'437 Under Armour-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 8,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 17,86 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD im Vergleich zu 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,109 USD je Under Armour-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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