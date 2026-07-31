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31.07.2026 20:27:13

Under Armour Aktie News: Anleger schicken Under Armour am Freitagabend ins Minus

Under Armour Aktie News: Anleger schicken Under Armour am Freitagabend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 6,71 USD abwärts.

Under Armour
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Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 6,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'486 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Under Armour-Aktie bei 6,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 438'484 Under Armour-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,48 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,14 USD ab. Abschläge von 38,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 12.05.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,16 USD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 07.08.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 06.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,106 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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