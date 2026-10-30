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30.10.2026 20:27:13
Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagabend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 4,99 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,99 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'557 Punkten realisiert. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,97 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 541'923 Under Armour-Aktien.
Bei 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 63,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 16,95 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 07.08.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.10 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Under Armour 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 06.11.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Am 11.11.2027 wird Under Armour schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,107 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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