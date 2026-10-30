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Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

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30.10.2026 16:29:00

Under Armour Aktie News: Under Armour gibt am Nachmittag ab

Under Armour Aktie News: Under Armour gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,00 USD abwärts.

Under Armour
4.10 CHF -0.77%
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Die Under Armour-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'610 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 298'786 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 1.10 Mrd. USD, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,27 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 06.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,107 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
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Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Under Armour am 30.10.2026

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