Under Armour Aktie News: Under Armour gibt am Nachmittag ab

Die Under Armour-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'610 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 298'786 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 4,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 1.10 Mrd. USD, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,27 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Under Armour am 06.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,107 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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