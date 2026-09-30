Under Armour Aktie News: Under Armour reagiert am Mittwochabend positiv

Die Under Armour-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 4,41 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten tendiert. Der Kurs der Under Armour-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,42 USD zu. Mit einem Wert von 4,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 562'532 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,15 USD erreichte der Titel am 21.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD. Mit einem Kursverlust von 6,12 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,109 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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