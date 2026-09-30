Under Armour Aktie News: Under Armour am Mittwochnachmittag freundlich

Das Papier von Under Armour konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 4,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'709 Punkten steht. Die Under Armour-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,39 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,28 USD. Zuletzt wurden via New York 126'603 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 85,75 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 5,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Under Armour veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1.10 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Under Armour am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,109 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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