Under Armour Aktie News: Under Armour fällt am Abend

Um 20:26 Uhr rutschte die Under Armour-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,26 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 4,23 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,28 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 486'423 Aktien.

Am 21.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,15 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 91,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,14 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 2,82 Prozent Luft nach unten.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 07.08.2026 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,01 USD je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,109 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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