Under Armour Aktie News: Under Armour tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 4,32 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'685 Punkten tendiert. Bei 4,33 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 128'623 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 8,15 USD markierte der Titel am 21.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 4,14 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Under Armour liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 05.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,109 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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